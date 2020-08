La Roma è di Friedkin: "Saremo presenti e al fianco dei tifosi". Pallotta saluta: "Ricordi indimenticabili". Intanto Pedro arriva in città

Giornata storica per la Roma, che accoglie il gruppo Friedkin e saluta James Pallotta. E' Dan Friedkin il nuovo presidente del club giallorosso: "Impegno totale nel club, saremo presenti in città", le sue prime parole. Fienga resta CEO del club, mentre Pallottta si congeda così: "La Roma è una squadra di calcio incredibilmente speciale".

Nel giorno del passaggio di proprietà, a Roma è sbarcato anche Pedro, svincolato dal Chelsea: oggi lo spagnolo è stato sottoposto al tampone per il Covid-19, domani è invece fissato un primo controllo medico, mentre le visite sono in programma la prossima settimana. Alla sede di viale Tolstoj, oggi, era presente Alessandro Florenzi, di ritorno dalle vacanze: l'esterno piace all'Everton di Ancelotti.

