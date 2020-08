Calciomercato Roma: mercoledì vertice a Londra tra Ryan Friedkin e i dirigenti giallorossi per programmare la campagna acquisti

La Roma in queste ore sta vedendo ufficializzare il passaggio societario che vedrà Dan Friedkin diventare il nuovo presidente del club. I giallorossi devono però iniziare a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione e per questo motivo, come riportato dal giornalista Matteo De Santis attraverso il proprio profilo Twitter, è stato fissato mercoledì a Londra un incontro tra Guido Fienga e Ryan Friedkin per organizzare le scelte che i giallorossi dovranno effettuare sul mercato, sia in entrato che in uscita.

Nuove conferme circa l'incontro di mercato di mercoledì prossimo con i rappresentanti della nuova proprietà. Secondo quanto riportato da John Solano, però, non sarà solo Fienga a prendervi parte, ma diversi attuali dirigenti giallorossi.