LIVE - Cessione As Roma: definito il closing, il club è di Friedkin (FOTO e VIDEO)

DA VIA DEI DUE MACELLI DAMIANO FRULLINI - È arrivato il giorno tanto atteso: la Roma passerà dalle mani di James Pallotta a quelle di Dan Friedkin. Questa mattina, dalle 10, è previsto l'incontro decisivo in cui saranno firmati i documenti per il passaggio di proprietà del club giallorosso. La sede prescelta è la sede romana della DLA Piper, studio legale che rappresenta Pallotta, in Via Dei Due Macelli, nel centro della Capitale.

18.05 - UFFICIALE il passaggio di proprietà: il Gruppo Friedkin è il nuovo proprietario della Roma.

15.46 - Guido Fienga e Mauro Baldissoni lasciano lo studio legale di via Dei Due Macelli. Nessuna dichiarazione rilasciata ai cronisti presenti.

15.30 - Altri dettagli sulla definizione della procedura per il passaggio di proprietà del club da parte di Filippo Biafora, che spiega come anche James Pallotta abbia confermato il buon esito della trattativa: "E' tutto fatto", le parole dell'ormai ex presidente giallorosso.

Completate tutte le procedure del closing, Dan #Friedkin è ufficialmente il nuovo proprietario della #ASRoma dopo una trattativa durata oltre 9 mesi. In serata una dichiarazione del nuovo presidente. #Pallotta conferma: "È tutto fatto"@tempoweb @Teleradiostereo pic.twitter.com/Eeewfsa8Qa — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 17, 2020

15.27 - Definito il passaggio della Roma nelle mani del gruppo Friedkin. I rappresentanti delle parti si trovano ancora all'interno dello studio legale della DLA Piper, ma il cosiddetto 'closing' è stato finalizzato. Atteso dopo la chiusura della borsa l'annuncio di Dan Friedkin, che arriverà probabilmente con un videomessaggio.

14.09 - Conferme sull'imminente chiusura della cessione della Roma. L'indiscrezione arriva da John Solano che spiega come nel giro di un'ora dovrebbe essere ultimato il trasferimento di liquidi necessario al passaggio di proprietà del club.

Legal source at #Friedkin confirms that the funds will be transferred in just under one hour. @ASRomaPress — John Solano (@Solano_56) August 17, 2020

13.15 - Si interrompe momentaneamente l'incontro tra le parti per una pausa pranzo. Nell'edificio di Via Dei Due Macelli alcuni camerieri hanno portato vassoi con dei panini. Subito dopo il pranzo si riprenderà con il processo che porterà al definitivo passaggio di proprietà.

11.45 - Arrivano in questi istanti a Via Dei Due Macelli anche Mauro Baldissoni, Il vicepresidente con deleghe allo stadio, e Guido Fienga, CEO della società giallorossa. I due si erano ritrovati inizialmente in mattina presso gli uffici di Viale Tolstoj, da cui sono partiti per raggiungere lo studio legale.

11.28 - IL TEMPO (A. AUSTINI) - Il d-day della Roma è arrivato. Il club giallorosso sta per essere ceduto ufficialmente al gruppo Friedkin: proprio in questi minuti stanno iniziando le procedure per il closing allo studio legale Dla Piper in via dei Due Macelli, con Piazza di Spagna sullo sfondo. Gli avvocati sono al lavoro anche a Londra mentre Dan Friedkin segue le riunioni dagli States: sarà lui il 25esimo presidente della storia romanista, mentre il figlio Ryan sarà l'uomo più presente nella Capitale per seguire il club da vicino. La firma è attesa entro poche ore, poi via al primo cda della nuova era in videoconferenza con gli Stati Uniti. Pallotta saluta dopo nove anni, la Roma rimane americana ma si rinnova per provare a tornare in alto.

10.45 - Arrivato in questi istanti Gianluca Cambareri, legale dello studio Tonucci e membro del CdA di As Roma

10.20 - All'avvio della riunione ci sarà il primo collegamento in conference call con Ryan Friedkin, a Londra con i suoi collaboratori. La chiusura dell'operazione è prevista per le 15.

10.00 - Intanto in Borsa il titolo della Roma è segnalato in forte rialzo: +4,90% all'apertura delle contrattazioni.

09.40 - GIà presenti alcuni legali all'interno dello studio. L'incontro è previsto per le 11: la Roma sarà rappresentata dallo studio Tonucci e sarà presente anche l'ad Guido Fienga, ci saranno anche gli advisor dello studio Chiomenti scelti da Friedkin, che si collegheranno con lo studio O'Malley di Londra. Pallotta e Ryan Friedkin (segnalato a Londra in questi giorni) saranno collegati in conference call, mentre Dan Friedkin seguirà le operazioni da Houston. L'annuncio ufficiale avverrà presumibilmente in serata, dopo la chiusura della Borsa.