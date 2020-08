LIVE - Pedro: l'attaccante è nella capitale. Oggi il tampone, domani un primo controllo medico. Visite la prossima settimana (FOTO)

Il passaggio di Pedro alla Roma è ormai ad un passo. L'attaccante ha raggiunto in giornata la Capitale per completare una serie di passaggi che porteranno all'ufficializzazione del trasferimento dell'ex Barcellona nei prossimi giorni. Di seguito tutti i passaggi dell'arrivo a Roma di Pedro Ledesma Rodriguez.

16.04 - Il calciatore è arrivato presso l'Hotel Shangri-La Roma, dove trascorrerà la notte in attesa dei controlli fissati per la giornata di domani.

15.53 - Fissato per domani alle 10.40 un primo controllo medico specifico per Pedro, che nella giornata di oggi si sottoporrà invece al tampone. Il programma per l'attaccante è quello di seguire il programma di fisioterapia con uno specialista della società e più in là - non prima della seconda metà della prossima settimana - saranno programmate le consuete visite mediche. Solo successivamente all’espletamento di tutti questi passaggi potrà essere tesserato e considerato un calciatore della Roma.

14.32 - Ulteriori dettagli sull'imminente passaggio effettivo di Pedro alla Roma. Secondo quanto riportato da Marco Juric di Sky Sport, l'ormai ex Chelsea sosterrà nella giornata di domani le visite mediche di rito, prima di siglare l'accordo che lo legherà alla Roma fino al 2022 - più che probabile l'inserimento di un'opzione per il prolungamento di un altro anno -.

13-42 - Arrivano anche le prime immagini di Pedro nella Capitale. A pubblicare uno scatto dell'attaccante esterno spagnolo è Gianluca Di Marzio, sul proprio profilo Twitter.





13.38 - Pedro, il primo colpo di mercato della Roma 2020/2021, è sbarcato nella giornata di oggi nella Capitale. Il giocatore adesso dovrebbe firmare un contratto che lo legherà in maglia giallorossa fino al 2022 per 3 milioni di euro l'anno, come riportato dal giornalista Nicolò Schira attraverso il proprio profilo Twitter.