Fonseca 2.0, il portoghese sarà ancora il timoniere giallorosso

Si andrà avanti con Fonseca, che però dovrà fare un salto di qualità non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche nella gestione della partita. La fiducia è ancora intatta, come gli ha confermato il CEO Fienga poco prima della partenza per le vacanze estive. Dalla Spagna continuano ad arrivare rumors circa un eventuale sbarco in giallorosso di Mauricio Pochettino, che non trovano però conferme negli ambienti di Trigoria. E la fiducia a Fonseca potrebbe essere ribadita pubblicamente oggi con le dichiarazioni del nuovo proprietario.

Fonseca piace come persona e come allenatore, ha un buon rapporto con il gruppo e i dirigenti, è considerato un tecnico capace. Nel club riconoscono anche tante attenuanti: gli infortuni, la società in vendita, il caso-Petrachi e infine la pandemia. Ma Fonseca deve leggere meglio le partite e riuscire a cambiare l'inerzia della gara. La partenza deve essere all'altezza delle aspettative, altrimenti si potrebbe cambiare anche subito.

(Gasport)