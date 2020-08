Presente oggi nella sede della Roma di viale Tolstoj, Alessandro Florenzi, rientrato dal prestito al Valencia, è al centro di numerosi rumors di mercato. Non solo l'Atalanta ha messo nel mirino l'esterno giallorosso, ma anche l'Everton: stando a quanto riferito dal sito dell'esperto di calciomercato, il club allenato da Carlo Ancelotti farà un tentativo per il classe 1991. Al club inglese in Italia piace anche Allan in uscita dal Napoli.

(gianlucadimarzio.com)

