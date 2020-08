Calciomercato Roma: in partenza Hateboer e Castagne, l'Atalanta vuole Florenzi

Circolano da giorni rumors di mercato che avvicinano Alessandro Florenzi, che ha trascorso da gennaio il resto della stagione in prestito al Valencia, all'Atalanta. Come scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira, il club allenato da Gasperini potrebbe salutare Hans Hateboer, che ha chiesto di essere ceduto, e Timothy Castagne (interessa a Leicester e Hertha Berlino). Per sostituirli l'Atalanta pensa a Mergim Vojvoda e proprio al giallorosso Florenzi.





Hans #Hateboer has asked to be sold: #Atalanta could replace the dutch right-back with Mergim #Vojvoda. Talks ongoing with #StandardLiegi. Also Timothy #Castagne (#HerthaBerliner and #Leicester look him) could leave Atalanta, which want Alessandro #Florenzi (Roma). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 16, 2020