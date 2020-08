Instagram, Florenzi a Roma alla sede di viale Tolstoj: "Sono venuto per salutare degli amici" (FOTO)

Mentre a Via Dei Due Macelli prosegue l'incontro tra i legali di Pallotta e di Friedkin per il passaggio societario in favore del tyccon texano, nella sede di viale Tolstoj è stato possibile vedere Alessandro Florenzi, giocatore di proprietà dei giallorossi ma che non sembra rientrare più nel progetto di Fonseca. Come riportato dal profilo Twitter de Il Romanista il giocatore avrebbe detto: "Sono venuto solo per salutare degli amici". Con lui era presente Luca Pietrafesa, capo dell’ufficio stampa della Roma, come riportato da una storia apparsa sul profilo Instagram di Florenzi in cui si può leggere: "Che bello rivederti amico mio!". Il giocatore in attesa di conoscere il proprio futuro dovrebbe riprendere mercoledì gli allenamenti a Trigoria agli ordini del tecnico portoghese, dopo esser stato sottoposto al test del tampone oggi pomeriggio.

