UFFICIALE, Fienga resta CEO della Roma: "Un privilegio lavorare con i Friedkin. Quest'anno le basi per risultati forti e sostenibili dentro e fuori dal campo" (COMUNICATO)

Giornata storica per la Roma, che passa di mano da James Pallotta al gruppo Friedkin. E' arrivata l'ufficialità dopo il closing andato in scena oggi. Nel comunicato, indiscrezione già circolata negli ultimi giorni, è stato anche annunciato che Guido Fienga "manterrà la carica di amministratore delegato della AS Roma".

Il CEO ha anche dichiarato: "Questo è un importante giorno per l'AS Roma. È un privilegio per me cominciare a lavorare a stretto contatto con Dan e Ryan. La loro passione e il loro impegno per la squadra sono indiscussi, così come le loro precedenti esperienze finanziarie e commerciali. Sono profondamente onorato di essere stato incaricato di continuare il mio lavoro alla Roma e di iniziare a realizzare il piano industriale che, nel primo anno, metterà le basi per ottenere risultati forti e sostenibili dentro e fuori dal campo".

(asroma.com)

