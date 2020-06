Roma, spunta DaGrosa per la società. Mercato: Pedro si avvicina, Nagelsmann allontana il riscatto di Schick. Kolarov: "Ho fatto il massimo per tenermi in forma"

Con Dan Friedkin sempre più lontano, James Pallotta continua a guardarsi intorno e Goldman Sachs è alla ricerca di nuovi investitori. Spunta il nome di Joseph DaGrosa, ex proprietario del Bordeaux: in scena solo contatti, per ora. Capitolo mercato: si avvicina Pedro, mentre Nagelsmann, allenatore del Lipsia, allontana il riscatto di Patrik Schick ("Anche se dovessimo entrare in Champions, non credo che potremmo riscattare Schick"). Con la Juventus si parla, invece, di possibili scambi.

Kolarov racconta: "Quarantena? Noi dovevamo allenarci e mantenerci in forma perché non sapevamo quando e se il campionato sarebbe ricominciato. Ho fatto il massimo possibile per mantenermi in forma". Infine, dello stadio della Roma a Tor di Valle ha parlato Daniele Frongia, assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini: "I proponenti e gli uffici hanno concluso i lavori sul piano tecnico. Da adesso inizierà realmente e formalmente l'iter politico".

