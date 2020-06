'Acronis CyberFit', KOLAROV: "In isolamento ho fatto il massimo per tenermi in forma, non sapevamo se il campionato si sarebbe concluso"

Ospite dell'evento web organizzato da Acronis, da pochi giorni Official Artificial Intelligence Partner della Roma, ha risposto a qualche domanda Aleksander Kolarov. Il terzino della Roma ha parlato del suo periodo di isolamento per l'emergenza Coronavirus. Insieme a lui, ospiti dell'evento sono stati anche Francesco Calvo e Fabrizio Preti rispettivamente Chief Operating Officer e Technology Director del club giallorosso. Di seguito le dichiarazioni del calciatore serbo:

"Il motivo per cui sono qui è per dare il benvenuto al nuovo sponsor. E’ un'azienda che ha creduto nel nostro progetto e sono convinto che insieme saremo più forti“

Come è stata la tua routine da quando le cose sono cambiate negli ultimi mesi?

"Non è stata diversa da quella degli altri. Noi dovevamo allenarci e mantenerci in forma perché non sapevamo quando e se il campionato sarebbe ricominciato. Ho fatto il massimo possibile per mantenermi in forma".

Quale sarà la sorpresa per chi farà la migliore domanda su Acronis?

"Daremo in regalo la mia maglia firmata".

Che tipo di tecnologia utilizzi durante la giornata?

"Uso soprattutto il cellulare, poi quando sono a casa il tablet".

Durante la pandemia è aumentato?

"Direi, meno male che avevamo cellulari e tablet".