Calciomercato Roma, possibili scambi con la Juve: difficile Zaniolo-Bernardeschi, Kluivert o Under per Rugani

Altre prove di scambi tra Roma e Juventus. Dopo quello della scorsa estate tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini, i due club ragionano su nuove possibili operazioni alla pari. I nomi che interessano al club bianconero sono noti: da una parte Nicolò Zaniolo, Cengiz Under, Justin Kluivert e Bryan Cristante, senza dimenticare il giovane Alessio Riccardi. Dall’altra Federico Bernardeschi, Daniele Rugani, Rolando Mandragora, con la possibilità di aggiungere anche Cristian Romero (ora al Genoa)

La Roma vorrebbe evitare la cessione di Zaniolo, ma se il bilancio obbligasse il club giallorosso a sacrificare l’ex interista, si potrebbe riprendere il discorso (poi accantonato) lo scorso gennaio riguardo lo scambio Bernardeschi. Zaniolo vorrebbe restare a Roma. Ipotesi non impossibile, ma nemmeno semplice, considerato che sul centrocampista sono vigili altri club europei (occhio al Liverpool).

Resta in piedi l'opzione Rugani, vicinissimo alla Roma la scorsa estate. Il difensore potrebbe raggiungere Trigoria in cambio di uno tra Under e Kluivert Occhio anche a Mandragora e Cristante, il cui baratto è oggetto di riflessioni da mesi.

