Calciomercato Roma, Nagelsmann (all. Lipsia): "Non credo che riscatteremo Schick, non possiamo sprecare le nostre risorse"

Patrick Schick continua a mostrare al Lipsia di non essere il brutto anatroccolo che si era visto in maglia giallorossa. Sulla situazione relativa all'attaccante ceco è però intervenuto Julian Nagelsmann, tecnico del club tedesco, che ha frenato sulle possibilità di riscatto dell'ex Sampdoria. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Credo che riusciremo ad entrare nelle prime quattro in classifica, ma anche se dovesse succedere non credo che potremmo riscattare Schick e Angelino. Anche se dovessimo entrare in Champions League non possiamo sprecare le nostre risorse. Abbiamo un piano molto rigoroso e un budget da rispettare. Se non riusciamo a vendere dei giocatori, difficilmente saremo in grado di fare qualche nuovo acquisto. Spesso i tifosi non riescono a comprendere questo ragionamento”.

(Bild)