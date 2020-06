As Roma, solo contatti tra DaGrosa e Pallotta: Goldman Sachs sonda il terreno per nuovi investitori

Non ci sarebbe ancora nulla di concreto tra James Pallotta e Joseph DaGrosa, nome nuovo circolato nella giornata di oggi in merito ad un possibile nuovo investitore nell'asset Roma. Secondo quanto riportato in un tweet da John Solano, giornalista di RomaPress.net, quello dell'imprenditore sarebbe solo uno dei nomi sondati come papabile nuovo socio. In sostanza ci sarebbero stati dei contatti, ma è ancora molto presto per parlare di negoziazioni.

DaGrosa-#Roma: right now, nothing concrete. Goldman Sachs is sounding out new potential investors after #Friedkin.

In short, contact - yes. Negotiations - no. @ASRomaPress

