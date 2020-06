Serie A, ecco come sarebbe la classifica finale con l'algoritmo: Roma 5a, scudetto alla Juventus per 0,4 punti

Tra le soluzioni d'emergenza pensate per terminare il campionato in caso di nuovo stop c'è quella di utilizzare un algoritmo che produrrebbe una classifica definitiva. Osteggiato da diverse società, la formula matematica terrebbe conto di vari fattori che si riducono alla formula, incomprensibile ai più, come la seguente:

Pt(x) + 0,90[(mpc t(x) x c t(z-x)) +(mpf t(x) x f t(z-x))]+ 0,10[(iag x Δr t(x))]

Ecco nel dettaglio ogni voce a cosa si riferisce:

Pt(x)= punti realizzati dalla squadra nelle gare giocate;

mpc t(x)= media punti in casa della squadra nelle gare giocate;

c t(z-x)= gare casalinghe da disputare;

mpf t(x)= media punti in trasferte della squadra nelle gare giocate;

f t(z-x)= gare in trasferta da disputare;

iag= indice medio di redditività aggregato dei gol segnati dalla squadra (totale gol/totali punti)

Δr t(x)= differenza reti della squadra nelle gare giocate.

Come svelato dalla redazione dell'emittente televisiva, il risultato dell'applicazione di questa formula alla Serie A, darebbe al momento la seguente classifica definitiva (tra parentesi sono segnalate le posizioni guadagnate o perse con questo calcolo).

Juventus 91,2 (=) Lazio 90,8 (=) Inter 81,4 (=) Atalanta 75,4 (=) Roma 65,5 (=) Napoli 55,7 (=) Hellas Verona 52,1 (+1) Parma 51,4 (+1) Milan 50,5 (-2) Bologna 47,7 (=) Cagliari 47,1 (+1) Sassuolo 47 (-1) Fiorentina 42 (=) Udinese 38,4 (=) Torino 38 (=) Sampdoria 36 (=) Genoa 33,7 (=) Lecce 32,4 (=) Spal 22,7 (=) Brescia 18,9 (=)

(Sportitalia)