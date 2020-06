Calciomercato Roma, ag. Montiel: "E' arrivato il momento di fare il salto in Europa"

Sul taccuino della Roma figura anche Gonzalo Montiel, terzino destro del River Plate, per rinforzare la rosa giallorossa. Del futuro del classe '97 è tornato a parlare l'agente, Marcelo Carracedo - dopo le parole dei giorni scorsi in esclusiva a LAROMA24.IT del presidente del club argentino -: "​Per Gonzalo è arrivato il momento di fare il salto in Europa, in uno dei tre o quattro campionati migliori. Ci sono molti club interessati a lui", le parole a Radio del Plata.

Come aggiunge il quotidiano sportivo argentino, la Roma al momento è in vantaggio su Montiel, alla finestra anche Valencia e Bayer Leverkusen, mentre si defila il Torino. Considerando la volontà del giocatore, le necessità economiche del River e il contratto in scadenza nel 2021, Montiel potrebbe lasciare il club per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, nonostante la clausola rescissoria da 20.

(ole.com.ar)

