Kean può essere il vice-Dzeko, Montiel l'uomo della fascia

L'obiettivo della Roma in vista della prossima sessione di mercato è regalare a Fonseca un terzino destro e un attaccante, che può essere eventualmente un esterno ma che sappia fare anche l'alternativa a Dzeko. Il sogno dell'allenatore giallorosso era Mertens, che però è destinato a rimanere a Napoli. Così si è virati verso Kean per il quale il suo agente Mino Raiola sta cercando di convincere l'Everton a concedere un prestito con diritto di riscatto a 20-22 milioni di euro. Le altre piste sono Pedro e il sogno Tete, mosse che andrebbero a compensare eventuali partenze di quelli che sono già in rosa.

Per il terzino destro è forte l'interesse per Montiel del River Plate, ma costa 10 milioni di euro, cifra alla quale la Roma potrebbe arrivare se riuscisse a piazzare Florenzi, Bruno Peres e Karsdorp. Piace anche Faraoni sul quale c'è però la Lazio. In ambienti di mercato, inoltre, si inizia a parlare sempre con più insistenza della possibilità di scambio con la Fiorentina Spinazzola-Biraghi.

(Gasport)