D'Onofrio (pres. River Plate) a LR24: "Non ho ricevuto offerte dalla Roma per Montiel"

ESCLUSIVA LR24.IT - Secondo alcuni rumors di mercato, la Roma sarebbe sul difensore argentino classe 1997, del River Plate Gonzalo Montiel e stando ai media argentini i giallorossi avrebbero offerto 11 milioni di euro per il suo cartellino. La redazione, de LAROMA24.IT, ha contattato, in esclusiva Rodolfo D'Onofrio, presidente del club argentino per sapere qual è la situazione del giocatore.

Salve presidente, è vero che la Roma ha offerto 11 milioni di Euro per Montiel come sostiene qualche giornale argentino?

"No, non ho ricevuto offerte di 11 milioni dalla Roma"

Paolo Rocchetti