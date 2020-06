Fonseca: "Sogno di vincere Champions o campionato". Gomito slogato per Mancini: tutore per 10 giorni, con la Samp ci sarà. Pedro verso la Roma

Mentre tengono banco le vicende societarie della Roma con James Pallotta alla ricerca di nuovi soci, in casa giallorossa si parla di calciomercato: tra gli argomenti principali Pedro ha scelto la Roma - scrivono in Inghilterra -, si vocifera di possibili scambi con la Juventus, circolano i nomi di Hysaj e Ospina del Napoli, il Bayern Monaco chiede informazioni per Mancini e, infine, anche a Fiorentina ed Atalanta, oltre al Valencia che vorrebbe acquistarlo, piace Florenzi. Mancini, intanto, porterà un tutore per 10 giorni, ma con la Sampdoria alla ripresa del campionato ci sarà: per lui gomito slogato.

Fonseca assicura: "Alleno un grande club". E sogna di "vincere la Champions League o il campionato". Perotti, invece, punta l'Europa League: "Roma-Siviglia potrebbe essere tranquillamente la finale del torneo. Sarà difficile per noi". Sorride Zaniolo, sorride la Roma: è previsto per la prossima settimana il rientro in gruppo del talento giallorosso.

