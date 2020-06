Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Pedro ha scelto i giallorossi

L'interesse della Roma per Pedro ha subito un'accelerata nelle ultime ore. Dopo le indiscrezioni della stampa italiana, accompagnata da quella spagnola dove 'As' parlava della "priorità" data dallo spagnolo al club giallorosso, un'ulteriore conferma arriva dall'Inghilterra: l'esterno fino al 30 giugno vincolato al Chelsea ha scelto la Roma come prossima tappa della sua carriera.

Nonostante le richieste di vari club, tra cui Juventus, Siviglia, Valencia e Betis, il 32enne (ne compirà 33 a fine luglio) firmerà un triennale con la Roma.

(dailymail.co.uk)

