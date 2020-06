Trigoria: possibile rientro in gruppo di Zaniolo la prossima settimana

Prosegue il recupero di Nicolò Zaniolo per tornare nuovamente a disposizione di Fonseca. Il classe '99 - out da gennaio scorso dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro - oggi, come riporta l'emittente sportiva, ha sostenuto su uno dei campi del "Fulvio Bernardini" di Trigoria una sessione specifica di tiri, seguito da un componente dello staff tecnico e da uno di quello atletico. Lavoro intenso per Zaniolo, che dovrebbe tornare in gruppo già la prossima settimana e giocare anche le prime partitelle con i compagni.

(sport.sky.it)

