Trigoria: previsto tra due settimane il rientro in gruppo di Zaniolo

Il lato positivo, se mai esistesse, dello stop ai campionati per la pandemia è nel recupero di Zaniolo, costretto ad operarsi al ginocchio a gennaio dopo la sfida con la Juventus e che in questi mesi ha potuto svolgere la consueta riabilitazione senza dover saltare troppi appuntamenti. Così, a breve, il talentuoso romanista potrà tornare nuovamente a disposizione di Fonseca al punto che è ipotizzabile possa dare un suo contributo alla ripresa. Secondo quanto riportato, infatti, Zaniolo potrà tornare ad allenarsi in gruppo tra 2 settimane.

(Sky Sport)