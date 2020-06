Gianluca Mancini, dopo un inizio con alcune difficoltà, ha guadagnato la stima di Fonseca e di tutto l'ambiente romanista. Seguito in passato dalla Juventus e soprattutto all’Inter, come riferisce nell'edizione online il quotidiano sportivo, c'è anche mezza Premier sulle sue tracce e nelle scorse settimane anche il Bayern Monaco, tramite un intermediario, ha chiesto informazioni. Ma per la Roma, almeno fino al prossimo anno, Gianluca Mancini non si tocca.

(gazzetta.it)