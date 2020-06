Calciomercato Roma: il Valencia vuole acquistare Florenzi. Sul giocatore anche Atalanta e Fiorentina

Alessandro Florenzi resterà in Spagna fino al termine della stagione sportiva: come già circolato infatti, Roma e Valencia hanno trovato l'accordo per il prolungamento del prestito. Il club spagnolo, stando alle indiscrezioni del portale dell'esperto di calciomercato, vuole anche cercare un'intesa con la Roma per acquistare l'ex 24 giallorosso.

Oltre al Valencia, Atalanta e Fiorentina hanno avuto contatti con l'agente del classe '91, Alessandro Lucci. Il club viola lo corteggia dalla scorsa estate, mentre l'Atalanta già a gennaio - Gasperini lo ritiene il profilo perfetto per i nerazzurri - provò a prenderlo in prestito.

(gianlucadimarzio.com)

