Florenzi, prestito prolungato: c'è l'accordo con il Valencia

Roma e Valencia hanno trovato un accordo per il prolungamento del prestito di Florenzi fino al termine della stagione. L'ex giallorosso rimarrà in Spagna oltre il 30 giugno. Il nuovo accordo è stato necessario dopo le indicazioni della Fifa, per cui ogni singolo contratto di prestito dovrà essere trattato privatamente tra le società e i calciatori. Il Valencia continuerà a pagare circa il 70% dello stipendio del giocatore, con la Roma che si farà carico della parte restante. A fine stagione, poi, si deciderà definitivamente cosa fare.

(Corsera)