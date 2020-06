Cercasi soci disperatamente

Nella giornata di ieri, con un comunicato, l'As Roma ha annunciato un'operazione finanziaria volta ad immettere liquidità nei conti del club attraverso crediti futuri “pro-soluto". Un ammontare di 30 milioni, uno step obbligato per garantire alla dirigenza un margine di manovra nel breve periodo. E proprio per questo il presidente Pallotta è alla ricerca di nuovi soci, Goldman Sachs s'è già mossa inviando nuovamente il teaser che illustra i vantaggi nell'entrare nel mondo Roma a diversi potenziali investitori, come Joseph DaGrosa che ieri ha lasciato intendere come l'ipotesi giallorossa sia una semplice opzione e nulla di più. Intanto, dopo il cda di ieri, che ha confermato passivo di 110 milioni, l'obiettivo per il futuro resta l'abbassamento dei costi e la politica delle plusvalenze. In tal senso i giocatori in uscita non mancano, mentre la società pensa ad una sinergia di mercato con la Juventus. In ballo una serie di scambi: Romero e Mandragora versante bianconero; Cristante, Riccardi e uno tra Under (molto apprezzato da Sarri) o Kluivert sponda giallorossa.

(il messaggero)