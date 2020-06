Calciomercato Roma: la Juve pensa a Under o Kluivert

Proseguono i contatti tra Roma e Juve in vista della prossima sessione di mercato. I bianconeri sono da sempre interessati a Zaniolo - propongono uno scambio con Bernardeschi - ma Pallotta non vuole cedere il pezzo più pregiato della rosa. Per questo negli ultimi giorni il pressing dei bianconeri su Under e Kluivert è diventato sempre più insistente, mentre la Roma sta pensando ad inserire Romero in un'eventuale trattativa. La Juventus è interessata anche a Riccardi, attaccante della Primavera romanista, mentre i giallorossi seguono con interesse Mandragora.

(Tuttosport)