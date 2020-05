Serie A, si riparte dai recuperi della 25a giornata: Roma-Samp il 23 o 24 giugno. Villar e Veretout: "Non vediamo l'ora". Il pres. River Plate a LR24: "Dai giallorossi nessuna offerta per Montiel". Pallotta-Friedkin: brusca frenata

All'indomani del via libera alla ripresa del campionato accordato nell'incontro tra il Ministro Spadafora e i vertici del mondo del calcio, si è svolto oggi il Consiglio di Lega prima, e l'Assemblea dei 20 club di Serie A dopo, per definire il calendario della parte restante della stagione. Si ripartirà con le semifinali di Coppa Italia fissate per il 13 e 14 giugno, con la finale a Roma il 17. Poi, il 20 giugno, ricomincerà il campionato con i recuperi della 25esima giornata. La squadra di Fonseca tornerà quindi in campo il 23 o 24 giugno, quando affronterà all'Olimpico la Sampdoria di Ranieri. Intanto i giocatori giallorossi, che hanno avuto la visita a Trigoria della Procura Federale per verificare il rispetto dei protocolli sanitari, scalpitano, come Villar e Veretout che non vedono l'ora di riprendere a giocare. Inoltre il centrocampista francese ha allontanato le voci di un suo possibile approdo nel Napoli esprimendo la volontà di rimanere nella Capitale il più a lungo possibile.

È da registrare invece una brusca frenata nella trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione del club. Si parla addirittura di uno stop senza passi indietro, ma nel business non si può mai sapere tanto che, secondo altre indiscrezioni, è da aspettarsi nuovi sviluppi a luglio.

Sul fronte mercato, la Roma non molla lo svincolato Pedro del Chelsea sul quale però c’è anche la Juventus. L’Arsenal invece sembra aver aperto alla possibilità del rinnovo del contratto di Mkhitaryan che potrebbe poi essere rigirato ai giallorossi con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Capitolo terzini: Arias dell’Atletico Madrid rappresenta la prima scelta di Petrachi per la fascia destra, mentre per Montiel non è arrivata alcuna offerta da parte della Roma, come ha rivelato il presidente del River Plate alla redazione de LaRoma24.it. Sirene inglesi infine per il giovane terzino della Primavera Riccardo Calafiori seguito dal Manchester United che quindi si aggiunge al corteggiamento del Psg.

I LINK DELLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO – DUELLO CON LA JUVENTUS PER PEDRO

MF – ROMA, PALLOTTA DICE NO A FRIEDKIN: RIFIUTO DEFINITIVO O TATTICA PER ALZARE LA POSTA?

GASPORT – VITEK DEVE CORRERE: PER TOR DI VALLE LIMITE AL 30 GIUGNO

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: ANCHE IL MAN UNITED SU CALAFIORI, CONTATTI CON RAIOLA

SERIE A: ROMA-SAMPDORIA IL 23 O IL 24 GIUGNO, SI RIPARTE CON I RECUPERI IL 20/6. CONFERMATA COPPA ITALIA IL 13-14 GIUGNO

VILLAR: "NON VEDO L’ORA DI RICOMINCIARE IL CAMPIONATO, MA SPERAVO DI RIPARTIRE GIÀ IL 13 GIUGNO. CON FONSECA IMPARO OGNI GIORNO"

VERETOUT: "SONO FELICE A ROMA, VOGLIO RIMANERE IL PIÙ A LUNGO POSSIBILE" (VIDEO)

SERIE A SI RIPARTE: ECCO LE REGOLE CHE I GIOCATORI DOVRANNO RISPETTARE

D'ONOFRIO (PRES. RIVER PLATE) A LR24: "NON HO RICEVUTO OFFERTE DALLA ROMA PER MONTIEL"

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: ARIAS LA PRIMA SCELTA DEI GIALLOROSSI PER LA FASCIA DESTRA

TRIGORIA: LA PROCURA FEDERALE FA VISITA ALLA ROMA PER VERIFICARE IL RISPETTO DEI PROTOCOLLI SANITARI