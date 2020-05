VERETOUT: “Sono molto felice a Roma, voglio rimanere il più a lungo possibile“ (VIDEO)

In una video intervista con l'emittente televisiva francese, il centrocampista della Roma Jordan Veretout si è dichiarato entusiasta della sua esperienza in giallorosso: “Sono molto felice a Roma, voglio rimanere il più a lungo possibile“, ha dichiarato, aggiungendo: “Lavoro ogni giorno per migliorare, ho ancora molto da imparare“. Infine una battuta anche sulla ripresa imminente del campionato: “Vogliamo tutti riprendere“.

