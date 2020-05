Trigoria: la Procura Federale fa visita alla Roma per verificare il rispetto dei protocolli sanitari

Nella mattinata di oggi un pool ispettivo della Procura Federale ha fatto visita alla Roma, al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' per la verifica del rispetto dei protocolli sanitari. Non solo la squadra giallorossa, mattinata di controlli anche per Lecce e Milan. A renderlo noto è la stessa Figc attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Continuano le verifiche del pool ispettivo della Procura Federale costituito per la verifica del rispetto dei protocolli sanitari presso i centri sportivi delle squadre di Serie A: oggi è stata la volta di Lecce, Milan e Roma, dopo che nella scorsa settimana era toccato a Fiorentina, Lazio e Napoli. Nel corso delle visite, la Procura verifica il rispetto dei protocolli sanitari e lo stato dei centri di allenamento, oltre ad acquisire documentazione relativa ai tamponi ed ai test sierologici che devono essere eseguiti con scadenze temporali dettagliate".

(figc.it)

