Calciomercato Roma, dalla Spagna: Arias la prima scelta dei giallorossi per la fascia destra

Santiago Arias, terzino destro dell'Atletico Madrid acquistato due estati fa dal PSV Eindhoven per 11 milioni di euro, è pronto a lasciare i colchoneros. Il club spagnolo, infatti, ha intenzione di cedere il proprio giocatore soprattutto dopo questa stagione al di sotto delle aspettative, dove fino adesso ha racimolato appena 11 presenze per un totale di 869'. Come riferisce il portale sportivo spagnolo, il classe 1992 colombiano rappresenta la prima scelta della Roma per rinforzare la fascia destra. Attenzione anche al Galatasaray che avrebbe messo il suo nome nella propria agenda, anche se non rappresenta una priorità. È un profilo che piace al tecnico Fatih Terim, ma il club turco, nonostante voglia prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, non ha le condizioni economiche per portare in porto l'operazione. Il Galatasaray, infatti, avrebbe già virato verso Omar Elabdellaoui il quale, in scadenza di contratto con l'Olympiacos, ha un prezzo più accessibile per le casse del club turco.

(As.com)

