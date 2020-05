Instagram, VILLAR: “Non vedo l’ora di ricominciare il campionato, ma speravo di ripartire giá il 13 giugno”

Il centrocampista della Roma Gonzalo Villar è stato protagonista di una diretta Instagram sul profilo dell’Elche, suo ex club. Queste alcune delle sue parole:

La Serie A ripartirà il 20 giugno, sei felice?

Non vedo l’ora di iniziare. Speravamo riprendesse il 13, ma dovremo aspettare ancora un po’.

L’ultima partita con il Cagliari è stata la tua prima da titolare. Che ricordi hai del match?

Ad essere sincero, non ero nervoso, non vedevo l’ora di iniziare la partita e mi sono divertito da quando siamo saliti sull’autobus per andare allo stadio fino alla fine della partita.

Chi è il compagno di squadra più pazzo? Quello più serio?

Per quello più pazzo direi Spinazzola. Sul più serio non posso dire qualcuno perché siamo una squadra divertente, scherziamo sempre tra di noi.

Neanche Kolarov è serio?

Alex mi ha trattato come un fratello minore fin dal primo giorno.

Cosa hai pensato quando hai saputo che la Roma era interessato a te? Come sono stati i tuoi primi giorni nella Capitale?

All’inizio ero sorpreso, poi quando ho realizzato ero semplicemente felice. Sono arrivato qui e in due giorni ho ricevuto tantissimo affetto, è stato incredibile. Non vedo l’ora di tornare in campo.

Com’è il tuo rapporto con Carles Perez?

È stato bello ritrovarsi insieme nella nostra prima esperienza all’estero. Noi ci conosciamo perché abbiamo giocato insieme nella nazionale spagnola under 21 perciò è buono per noi che ci siamo ritrovati.

Hai esordito, ti manca solo il primo gol. Quanto è diverso l’allenamento che facevi all’Elche da quello della Roma?

Spero che il primo gol arrivi presto. Purtroppo non potrò festeggiarlo davanti ai tifosi. Facciamo cose molto simili e per me è ottimo. Ad entrambi gli allenatori piace giocare la palla e lo stile è simile. Con mister Fonseca imparo ogni giorno.