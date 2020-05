LIVE - Coronavirus, al via il Consiglio di Lega: si decide sul calendario. Calcagno (vicepres. Aic): "Da risolvere il nodo delle partite alle 16,30". Campionati Polonia e Ucraina in campo nel weekend

Torna il calcio, d'estate. La Serie A riparte il 20 giugno: è quanto deciso ieri dopo l'incontro tra il ministro dello Sport Spadafora e i vertici del calcio. Oggi, invece, sarà definito il calendario. Di seguito tutti gli aggiornamenti della giornata:

11.40 - «Germania, Spagna, Inghilterra e Italia hanno votato per riprendere la stagione calcistica professionale, noi siamo rimasti soli, con una decisione politica opaca ed estremamente discutibile». Lo scrive oggi «L'Equipe», in un editoriale del capo della redazione calcio, Vincent Duluc. «Se la vita riprende come tutti sperano, se questo virus bastardo scomparirà nell'estate che arriva, possiamo tornare lentamente al tempo di prima. Ristoranti e bar riapriranno. Ora possiamo viaggiare in tutto il paese. Possiamo persino andare a confinarci in palestra. Ma non avremo ancora il diritto di organizzare una partita di calcio all'aperto. Saremo l'unico grande paese del calcio europeo ad attenersi a questa decisione». Il quotidiano sportivo francese in prima pagina titola: "Come degli idioti".

11.30 - In questo weekend ripartono alcuni campionati di calcio tra cui la Ekstrakalasa in Polonia e la Premier League in Ucraina. Il campionato polacco riprenderà dalla 27esima giornata e vede il Legia Varsavia in testa alla classifica con 8 punti di vantaggio sul Piast Gliwice. Domenica invece la Premier League Ucraina regalerà ai tifosi uno scontro tra i primi due in classifica: lo Shakhtar Donetsk al vertice del torneo con 59 punti, ospiterà allo Stadio Metalist, la Dinamo Kiev ferma a 45.

11.20 - "L’incontro di ieri è stato in linea con le aspettative, col lavoro fatto nelle settimane precedenti da tutti noi che facciamo parte di questo mondo, insieme al governo, al Ministro e al comitato tecnico scientifico", così Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori, al portale sportivo. "Sono stati fatti i passi avanti che ci aspettavamo e sui quali stiamo ancora lavorando. Partite alle 16.30? Dispiace che debbano essere i calciatori a sottolineare la cosa. Se tutto andrà come speriamo, arriveremo a giocare in una stagione in cui a quell’ora sarà problematico scendere in campo. Ne va della salute dei giocatori. Giocare ogni tre giorni comporta già uno stress pisco-fisico importante, se poi aggiungiamo temperature elevate, la questione si complica. Speriamo che le parti interessate capiscano che tutti dobbiamo fare un sacrificio", ha aggiunto.

Sui contratti in scadenza il prossimo 30 giugno: "La FIFA è stata abbastanza chiara nel dire che non possiamo incidere su rapporti privatistici di lavoro. Ci ha autorizzato a prolungare la stagione sportiva, ma i singoli accordi sono da contrattare. Non può essere un soggetto terzo ad imporsi. Per la Serie A, numericamente, non ci sono tante situazioni in ballo. Spero ci sia buon senso nelle trattative che coinvolgeranno a volte due soggetti, altre volte tre. Continueremo a lavorare su questo fronte e restiamo fiduciosi, l’eccezionalità del periodo ci mette davanti a situazioni particolari. In ogni caso, se non si dovesse raggiungere un accordo tra le varie parti, il giocatore potrà allenarsi col suo nuovo club, ma non potrà scendere in campo". Tema stipendi: "Stiamo interloquendo col presidente della FIGC, Gravina, su questa questione che spinge verso il contenzioso. La FIFA ha chiaramente detto che le federazioni devono approvare norme che facilitino accordi e non il contrario. C’è il fondato timore, in particolare per la Serie B e la Serie C, che si arrivi ad un numero di contenziosi molto importante. È una situazione preoccupante".

Infine, anche Serie B e C dovranno ripartire: "I calciatori ci stanno chiedendo di ripartire in sicurezza. Vigileremo sulla metta in atto dei protocolli e ci auguriamo che possano essere ancora migliorati in queste settimane per far ripartire tutto il mondo professionistico, insieme. Tra i giocatori, ovviamente, c’è chi è più spaventato e chi meno, qui entra in ballo la soggettività. Ma la richiesta da parte di tutti è quella della sicurezza massima". Sul calciomercato ha concluso: "Non ci sono molte alternative o spazi differenti, anche la prossima stagione risentirà del prolungamento di quella attuale. Dovremo adattarci a situazioni diverse, vista la condizione particolare che stiamo vivendo".

11.00 - All'indomani del via libera del Governo alla ripresa della stagione, la Lega Serie A oggi definirà il calendario. È competenza del Consiglio, da poco riunito in videoconferenza, che sarà seguito dall'assemblea dei 20 club, convocata alle 11.30. Ieri è stata definita la ripartenza con le semifinali e la finale di coppa Italia, fra il 13 e il 17 giugno, una soluzione contestata esplicitamente dal Milan, che lascerebbe perplesse altre due squadre coinvolte, Juventus e Inter. Per la ripresa del campionato, nel fine settimana del 20-21 giugno, ci sono due ipotesi sul tavolo: ricominciare con i quattro recuperi della 25ma giornata, per armonizzare subito la classifica, oppure con i dieci match della 27esima.

L'Assemblea invece analizzerà il 'piano B', ossia un format con brevi fasi di playoff e playout nel caso non ci fossero le condizioni per disputare tutte le partite, come previsto dall'ultimo Consiglio della Federcalcio. All'ordine del giorno anche i rapporti con i licenziatari dei diritti tv che non hanno pagato l'ultima rata della stagione: nei confronti di Sky la Lega ha deciso per il procedimento di ingiunzione, mentre si stanno valutando le proposte avanzate da Dazn e Img.

10.50 - Il calcio della lega svedese e altri sport professionistici possono riprendere a giocare, a porte chiuse, a partire dal 14 giugno, come stabilito dal governo svedese. La decisione si applica agli sport all'aria aperta ma restano le restrizioni che limitano le riunioni pubbliche a un massimo di 50 persone, ha affermato Amanda Lind, ministro della cultura e della democrazia che si occupa dello sport. «Non ci sono esenzioni per nessun campionato o sport», ha sottolineato. Mikael Damberg, ministro per gli affari interni, ha affermato che la situazione del coronavirus è «ancora grave» ricordando che non sono consentiti affollamenti in bar o ristoranti.