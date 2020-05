Petrachi fa sul serio per Tomiyasu, fari accesi anche su Belotti. Spadafora: "Non c'è una data per la ripresa". Positivo un giocatore del Torino

Non ci sono ancora certezze sulla possibile ripresa del campionato in Italia, nonostante il Governo abbia aperto all'ipotesi di far ripartire lo sport. Il premier Conte infatti ha parlato del problema in un'intervista pubblicata questa mattina: "Convocheremo anche il mondo dello sport e del calcio, insieme al ministro Spadafora, per fare il punto: raccoglieremo le istanze della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro condiviso della ripresa delle attività sportive". Anche il ministro Spadafora ha parlato della questione, senza però sbilanciarsi su una possibile data per la ripresa: "Negli ultimi giorni c’è stato questo dibattito sulla ripresa, come fatto anche dalle tifoserie, non possiamo dare subito una data certa di ripresa. In Europa, le uniche date certe, sono quelle di coloro che hanno deciso di bloccare i campionati".

Intanto in casa Roma si continua a lavorare in vista del mercato. Petrachi ha infatti intenzione di chiudere con il Bologna per Tomiyasu, con Jesus e Riccardi che potrebbero entrare nell'operazione. Fari puntati anche su Belotti, che sembra destinato a lasciare il Torino a fine stagione: la Roma però dovrà battere la concorrenza di diversi club italiani ed esteri per arrivare al centravanti.

