Mirante: "Nelle chat di gruppo ci segnaliamo a vicenda i film da guardare. Ecco la top 5 dei miei titoli preferiti"

ASROMA.COM - Come aveva fatto qualche giorno fa Gonzalo Villar, così anche il secondo portiere della Roma Antonio Mirante, attraverso il sito ufficiale del club, ha indicato alcuni titoli di film vecchi e nuovi da vedere durante questi giorni di quarantena. "Seguo molto i film e le ultime uscite. Mi piace ascoltare i consigli degli amici e dei compagni di squadra sulle novità da vedere. E durante la quarantena si prosegue nelle chat di gruppo, dove ci segnaliamo a vicenda cosa andare a guardare" le parole dell'estremo difensore giallorosso.

La Vita è Bella - "L’ho visto al cinema ai tempi, quando uscì. L’ho rivisto un paio di mesi fa e mi ha suscitato delle nuove emozioni. Quando un film ti è piaciuto tanto, forse alla seconda o alla terza visione te lo godi ancora di più. Ne apprezzi i dialoghi, delle scene che riesci a vedere meglio. E qui ce ne sono tantissime, alcune molto toccanti".

Le ali della libertà - "È tra i film più belli di sempre e l’ho rivisto dopo tanto tempo la settimana scorsa. La parte finale in cui il protagonista viene raggiunto dal compagno di carcere è bellissima, oltre ai messaggi di fondo è una grande storia di amicizia".

L'ultimo Samurai - "Non l’ho visto al cinema al momento della sua uscita, ma comprai il dvd. Tra i film attuali secondo me è uno dei più belli. Sono affascinato dalla cultura orientale e mi piacerebbe approfondirla. In questo film c’è un incontro tra occidente e oriente, un’unione tra due mondi così distanti tra loro".

La ricerca della felicità - "Un film toccante, perché parla di un uomo che vuole dare una vita migliore al figlio nelle tante difficoltà. La scena in cui dormono nel bagno della stazione, in cui il padre fa immaginare al bambino che ci sono i dinosauri è emozionante e ti resta impressa nella memoria".

Rocky IV - "Tutti i film su Rocky sono belli e ne sono appassionato. Ma Rocky IV, per gli atleti e non solo, è universale. Non può non piacere. La parte della preparazione al combattimento esalta chiunque, è un’ispirazione".

