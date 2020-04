Villar: "Ecco la top 5 dei miei film preferiti"

ASROMA.COM - Guardare film e serie tv è, per molte persone costrette a rimanere a casa in questo periodo di emergenza Coronavirus, il modo migliore per passare più piacevolmente questi giorni di quarantena. Il centrocampista della Roma Gonzalo Villar ha indicato, attraverso il sito del club, la top 5 dei suoi film preferiti che consiglia di vedere. "In Spagna andavo spesso al cinema. Mi piacciono molto i film di azione e i miei attori preferiti sono Will Smith e Tom Cruise" ha raccontato il giocatore spagnolo.

Bastardi senza gloria - "Il tema della seconda guerra mondiale e dell’olocausto mi hanno sempre interessato, anche a scuola. In questo film, ovviamente, l’argomento viene analizzato sotto una prospettiva differente e dietro alla macchina da presa c’è un genio come Quentin Tarantino. Il personaggio di Brad Pitt, un tenente che va a fare lo scalpo ai nazisti, è incredibile".

Io Robot - "Come ho detto, Will Smith è tra i miei attori preferiti. Quando ero piccolo mi portarono a vedere questo film e mi impressionò molto. Era il 2004, ma è ancora attuale, perché parlava della supremazia delle macchine sull’uomo. Se poi si pensa che è tratto da un romanzo di Asimov degli Anni 50…è ancora più impressionante!"

The Avengers - "Adoro in generale tutti i film della Marvel. E tra loro ho scelto il primo sugli Avengers. Per gli amanti del genere è già un cult. Il mio personaggio preferito? Ovviamente Tony Stark, cioè Iron Man, interpretato da Robert Downey Jr"

Mission Impossible - Protocollo Fantasma - "Essendo un amante dei film di azione, non posso non citare uno del filone Mission Impossible. Tra questi prendo Protocollo Fantasma. L’ho visto almeno cinque volte! La scena di Tom Cruise che scala l’edificio a Dubai ti lascia senza fiato"

Il Cavaliere Oscuro - "Sono un fan di Batman e questo è senza dubbio il mio film preferito su questo supereroe. Il Joker interpretato da Heath Ledger non ha bisogno di descrizioni: è uno dei personaggi più riusciti di sempre. Tutto il film è bellissimo, dalla regia alla recitazione, fino ad arrivare al finale".

