LIVE - Coronavirus: prelievo dell'1% sulle scommesse per dare sostegno allo sport. Tebas (pres. Liga): "Più rischioso andare in farmacia che allenarsi". Previsti 30 positivi sui 2000 controlli del calcio spagnolo

Dopo i momenti di tensione, ora è direttamente il Premier Giuseppe Conte, in un'intervista pubblicata questa mattina, ad aprire nuovi spiragli per la ripresa del campionato. Qui tutte le notizie, aggiornate in tempo reale, dal mondo dello sport, e del calcio in particolare, relativamente all'emergenza sanitaria Covid-19.

11.45 - L'attenzione e' sui giocatori di Barcellona e Real Madrid. Dopo un mese di isolamento si rivedono le star del calcio nei centri sportivi degli azulgrana e dei blancos, ma in realta' tutti i calciatori dei 42 club di Serie A e B si stanno sottoponendo ai test per il coronavirus. Secondo il sito del quotidiano "AS", una stima della Liga prevede che, sui 2000 controlli che verranno realizzati, saranno circa 30 i casi di positivita' con una percentuale simile a quella tedesca, anche se in Germania i contagi hanno avuto numeri inferiori rispetto alla Spagna. I risultati dei test si conosceranno venerdi'. Il protocollo prevede che i giocatori verranno sottoposti a quattro controlli nei prossimi 30 giorni.

11.25 - Sinisa Mihajlovic sta facendo una seduta di allenamento individuale a Casteldebole. Alle 10 il tecnico ha varcato i cancelli del centro del Bologna Calcio, dirigendosi sul campo, correndo e facendo addominali, come ieri ha fatto la squadra. L'allenatore serbo, al quale in estate era stata diagnosticata la leucemia, era stato sottoposto il 29 ottobre al trapianto di midollo osseo.

11.00 - "Il protocollo approvato dal Ministero della Salute è uno dei più sofisticati ed è riconosciuto in tutta Europa. Stiamo prendendo molte precauzioni per riprendere a giocare a calcio in modo sicuro e controllato. E non c'è dubbio che lo faremo: sappiamo che la gente ha paura, ma andare in farmacia è più rischioso che allenarsi". Sono le rassicurazioni del n.1 della Liga spagnola, Javier Tebas, che risponde così alle perplessità espresse da alcuni club su una ripartenza del spagnolo alla luce dell'emergenza coronavirus. "Occorre una soluzione per garantire l'equità e l'integrità della competizione, e la migliore è concludere il campionato", chiarisce Tebas.

10.50 - L'1% di prelievo sulle scommesse sportive per dare sostegno non solo al calcio, ma allo sport in generale. Nel Decreto 'ex-aprile' - divenuto oramai 'Decreto maggio' - sul quale sta lavorando il governo Conte per il rilancio del Paese, tra le misure a sostegno dello sport, come riferisce Agipronews, sarebbe tornata d'attualità quella relativa al prelievo dell'1% sul betting sportivo, già sul tavolo del governo a fine marzo e poi accantonata nell'iter dei vari dpcm. La proposta fa parte del pacchetto con il quale il governo vorrebbe dare sostegno al mondo dello sport, nel quale si registra un sensibile aumento del fondo per i collaboratori sportivi, la cassa integrazione per i dipendenti sotto ai 50mila euro e molto altro ancora. E non sarebbe tramontata - anche se non dovrebbe rientrare nel 'Decreto maggio': la proposta del mondo del calcio è sempre sul tavolo del governo ma se ne parlerà più là - l'ipotesi della creazione di un nuovo gioco legato al calcio - una sorta di 'Nuovo Totocalcio' - utile per dare sostanza al 'Fondo Salvacalcio' che il presidente della Figc Gabriele Gravina ritiene indispensabile per la ripartenza del pallone.

10.45 - Mentre resta acceso il dibattito in Brasile sull'opportunità o meno di riprendere il campionato, soluzione gradita ad alcuni club ma osteggiata da gran parte dei calciatori, i primi test effettuati al Flamengo hanno registrato 8 casi di positività al Covid-19. A quanto riporta 'Globoesporte' non si tratterebbe di giocatori o membri dello staff tecnico, testati sabato scorso e ancora in attesa dei risultati, ma di personale che lavora per il club di Rio de Janeiro. Se la notizia dovesse essere confermata metterebbe in discussione la ripartenza della squadra allenata da Jorge Jesus.

10.20 - L'Uefa ha avviato le procedure di rimborso dei tagliandi per gli Europei 2020, rinviati al 2021. La richiesta va fatta entro le 14 del 26 maggio, e riguarda soltanto i biglietti che non potranno essere utilizzati dagli acquirenti. Per chi ha invece intenzione di confermare il proprio posto per le partite in programma nel 2021, non ci sarà bisogno di attuare alcuna procedura: i biglietti rimarranno validi. La procedura di rimborso - che sarà effettuata sulla stessa carta di credito da cui è stato effettuato l'acquisto, mentre soltanto in caso di scadenza della stessa avverrà tramite bonifico bancario - inizierà entro il giugno prossimo, dopo la chiusura del Portale per il rimborso dei biglietti. Dopo la conferma del nuovo calendario delle partite per il torneo del 2021, qualora il possessore del biglietto non fosse in grado di partecipare al torneo posticipato, sarà prevista un'altra opportunità di restituire i tagliandi e ricevere un rimborso integrale.