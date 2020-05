Pallotta scende in campo ma rischiano pure i gioielli

L'emergenza Covid-19 continua a influenzare il destino della Roma. In casa giallorossa infatti la pandemia sta creando non pochi problemi. Il club avrebbe già perso 20 milioni, cifra proveniente dai mancati introiti della biglietteria e degli sponsor, e rischia di perderne altri 30 se non si dovesse portare a termine la Serie A. Il danno sarebbe ancora maggiore in caso di mancata partecipazione per due anni di fila alla Champions League. Per questo motivo Pallotta è pronto, entro fine mese, a versare altri 20 milioni di ricapitalizzazione per allentare un po' la pressione sui conti. A preoccupare però vista la situazione è il mercato estivo, che potrebbe vedere facili partenze di giocatori che rappresenterebbero introiti sicuri per le casse del club: Zaniolo e Pellegrini.

(gasport)