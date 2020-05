Newell’s Old Boys: causa alla Roma per il trasferimento di Ponce

Guai giudiziari per il Newell’s Old Boys, sanzionato dalla Fifa per alcune violazioni sul mercato. Il massimo organo calcistico, infatti, ha stabilito che il club non potrà acquistare giocatori nelle prossime tre finestre di mercato. Ma la squadra di Rosario ha fatto ricorso contro la decisione, reclamando anche dei mancati pagamenti in suo favore, come quello di Ezequiel Ponce. Il giocatore fu acquistato nel 2015 dalla Roma dal Newell’s e ceduto in estate allo Spartak Mosca. Il 40 per cento del prezzo del duo trasferimento è stato riconosciuto al Newell’s come da accordi ma il club si aspetta ancora 2,5 mln.

(newellsoldboys.com)

