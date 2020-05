Calciomercato Roma, il Lipsia vuole uno sconto per Schick: 'no' dei giallorossi. Anche il Tottenham alla finestra

ESCLUSIVA LR24.IT - Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT i contatti tra gli intermediari della trattativa e le società sarebbero continui. Il club tedesco avrebbe chiesto uno sconto, ma la società giallorossa non è intenzionata ad accettare le richieste del Lipsia. C'è un diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definito, a fronte di un corrispettivo di 29 milioni di euro un caso di qualificazione della società tedesca alla Uefa Champions League 2020-21. Questo recitava il comunicato ufficiale dei giallorossi in estate. Altra ipotesi sarebbe quella di trovare nuovi club interessati al giocatore, qualora il club di Bundesliga non rispettasse l'accordo estivo. Ad esempio, in Premier League il Tottenham sarebbe alla finestra, e pronto ad assicurarsi Patrick Schick alle stesse cifre, con alcuni intermediari, già al lavoro su questa trattativa.

Paolo Rocchetti