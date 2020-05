Calciomercato Roma, interesse per Belotti. Sull'attaccante anche Napoli, Milan, Everton e Manchester United

In attesa di conoscere quale sarà il futuro della Serie A, alcuni club iniziano a muoversi in vista del mercato estivo. Tra questi c'è la Roma che secondo quanto riportato dal quotidiano torinese avrebbe messo nel proprio mirino Andrea Belotti, attaccante del Torino, che potrebbe scegliere di partire nella prossima sessione di mercato. Oltre i giallorossi però è forte l'interesse di altri club italiani, come il Napoli e il Milan, e stranieri, con Everton e Manchester United pronti all'assalto dell'attaccante granata.

(La Stampa)

