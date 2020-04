Coronavirus, Gravina: "Finire il campionato a settembre-ottobre è un'ipotesi". Fonseca: "Visione ottimistica riprendere a giugno. Soares? Non ci sto pensando. Spero che Smalling rimanga". E spunta l'idea di scambio Perotti-Pinamonti

Paulo Fonseca torna a parlare. Questa volta lo fa ai media portoghesi dove racconta della sua esperienza da allenatore in terra lusitana, di questi primi mesi in giallorosso, tra le difficoltà per i tanti infortuni che hanno martoriato la squadra, fino a soffermarsi sul periodo attuale con lo stop del calcio a causa del Coronavirus. "Ripesa del campionato a giugno? È una visione ottimistica" è il pensiero di Fonseca. Per il presidente della Figc Gravina invece: "Si potrebbe ripartire il 17 maggio. Serie A fino a settembre-ottobre? È una ipotesi". Intanto i giocatori della Roma sono pronti a rinunciare al 60% della mensilità di marzo e spalmare quelle di aprile, maggio e giugno sui futuri stipendi.

Tornando all'intervista di Fonseca, il tecnico portoghese ha ammesso che non sarà Tiquinho Soares il vice-Dzeko per il prossimo anno, invece spera che Smalling possa rimanere. Le ultime indiscrezioni vorrebbero i giallorossi al lavoro con il Genoa per uno scambio Perotti-Pinamonti. Under nel mirino dell'Everton di Ancelotti.

