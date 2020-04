Cengiz Under dopo due anni in giallorosso potrebbe salutare la Roma. Infatti sembra essere lui l'uomo sacrificabile per il bene del bilancio societario. Come riferisce il portale oltremanica, l'esterno turco, che in questa stagione, complici anche i tanti infortuni, ha collezionato 20 presenze e la miseria di 3 gol, è finito nella lista dei desideri del tecnico dell'Everton Carlo Ancelotti il quale lo reputa il classe 1997 il profilo perfetto per la Premier League.

(Liverpool Echo)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE