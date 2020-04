LIVE - Coronavirus, domani l'assemblea di Lega: in ballo i diritti tv. Giovedì incontro FIGC-Leghe per capire se e quando riprendere. Fiorentina: negativi Cutrone, Pezzella e Vlahovic

Settimana decisiva per il futuro del calcio italiano, colpito dall'emergenza Coronavirus. Domani infatti ci sarà un riunione in Lega sulla delicata questione dei diritti tv. Questi tutti gli aggiornamenti.

14:39 - Intanto la Fiorentina ha comunicato che i 3 giocatori che erano risultati positivi al Covid-19, Cutrone, Pezzella e Vlahovic, sono guariti: "La Fiorentina ha il piacere di comunicare che in seguito agli esami e test clinici effettuati in questi ultimi giorni, i giocatori Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic sono risultati negativi al Covid 19. Ringraziamo ancora una volta medici, infermieri e strutture ospedaliere che continuano a prestare la propria assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno in un momento così critico e delicato per il Paese e il mondo intero"

(violachannel.tv)

14:00 - Agenda fitta per decidere le sorti del calcio italiano: Domani ennesima assemblea della Lega di Serie A, in ballo la questione diritti TV da incassare entro 1 maggio. Giovedì invece la FIGC si confronterà con tutte le leghe per capire se e quando riprendere. Venerdì,infine, summit Gravina-Spadafora