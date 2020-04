De Rossi: "L'Argentina è un posto unico, si vive di passione. Le cose più belle le vedi sugli spalti"

SKY SPORT - L'ex capitano della Roma, Daniele De Rossi, è intervenuto da casa ai microfoni dell'emittente satellitare. Queste le sue parole:

Quale storia di Federico Buffa ti ha toccato di più?

"Una della ultime, quella su Gigi Riva. Ha raccontato un uomo e un legame con un terra non sua. Gigi meriterebbe un omaggio del genere al giorno"

Cosa è stato il Boca?

"Avrei bisogno di una quarantena intera per raccontare tutto. Un posto unico, molto simile all'Italia, lì si vive di passione per qualsiasi cosa, dal cibo alla musica fino al calcio. Sul campionato, dal punto di vista tecnico-tattico, si può discutere, ma in sei mesi non ho mai visto nessuno tirare indietro la gamba. La cosa più bella la vedi sugli spalti, in Italia questa passione non c'è più, un tackle li fa esplodere come un gol. Per un parlare della Bombonera, una qualcosa di unico"

La prossima settimana torni da noi...

"Assolutamente, vi racconto la mia esperienza a Rosario, che è stata l'ultima partita che ho giocato in carriera. Una partita che ha rispecchiato la mia carriera, un tifo con un euforia pazzesca"