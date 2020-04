Calciomercato Roma: idea scambio Perotti-Pinamonti con il Genoa

Calcio fermo, ma non il lavoro degli intermediari di calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni negli ultimi giorni è tornato d'attualità in casa Roma il nome di Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell'Inter e ora al Genoa, già accostato ai giallorossi lo scorso gennaio. Nello specifico alcuni intermediari hanno provato a prendere contatti con il club rossoblu per una possibile trattativa: si lavora ad uno scambio con Diego Perotti.

Pinamonti è stato ceduto dall'Inter ai liguri in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, ma i nerazzurri hanno comunque conservato una corsia preferenziale per riportarlo eventualmente a casa.

(Il Tempo)