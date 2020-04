Stadio, Vitek ora potrebbe ritirarsi

Mentre l'emergenza sanitaria ha bloccato la trattativa per il passaggio della proprietà della Roma da Pallotta a Friedkin, che si incontreranno nuovamente per discutere della vicenda alla fine della pandemia, subiscono rallentamenti anche le trattative per l'acquisizione dei terreni di Tor di Valle da parte di Vitek. Secondo alcune indiscrezioni infatti sembra che il magnate ceco possa uscire di scena senza acquisire la proprietà dei terreni di Parnasi, lasciando in questo modo l'iter per il progetto stadio ancora una volta impantanato. Per capire quali saranno gli sviluppi bisognerà attendere la fine dell'emergenza per il virus.

(corsport)