La UEFA rinvia le finali delle coppe europee a data da destinarsi. Smalling più vicino alla permanenza in giallorosso, si tratta anche per Mkhitaryan. Veretout: "Rimanere a casa la decisione più saggia"

Prosegue l'emergenza per il coronavirus. Per questo motivo la UEFA ha deciso di rimandare a data da destinarsi la finale di Champions League e di Europa League, il rischio per la salute dei giocatori e per le tifoserie è troppo alto. Adesso l'organo del calcio europeo attenderà che la situazione migliori per decidere sul da farsi.

La Roma intanto inizia a muoversi in ottica mercato, per garantire a Fonseca la miglior formazione possibile anche per il prossimo anno. La prima mossa dovrebbe essere quella di riscattare alcuni dei giocatori che il tecnico portoghese ad oggi ritiene imprescindibili per il proprio gioco: Smalling, che non sembra più rientrare nelle mire del Manchester United, e Mkhitaryan. Inoltre, nonostante sia stato bloccato da inizio stagione a causa di un brutto infortunio, anche Davide Zappacosta potrebbe rimanere nella capitale con il prolungamento del prestito con il Chelsea di un altro anno.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LIVE - GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

FIENGA: "STOP AI FURBETTI. LA SERIE A SI PUÒ SALVARE SE GIOCHERÀ DI SQUADRA"

CORSERA - ZAPPACOSTA È PRONTO, VERRÀ RINNOVATO IL PRESTITO CON IL CHELSEA

CORONAVIRUS, VERETOUT: "LA DECISIONE PIÙ SAGGIA È QUELLA DI RIMANERE A CASA"

SKY SPORT - CALCIOMERCATO ROMA, L'OBIETTIVO È IL RISCATTO DI MKHITARYAN

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: SMALLING VERSO LA PERMANENZA IN GIALLOROSSO, LO UNITED VIRA SU KOULIBALY

SOCIAL, LA NUOVA INIZIATIVA DELLA ROMA: UN VOLTO AL GIORNO DI UN MEDICO EROE

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'ARGENTINA: INTERESSE PER MONTIEL DEL RIVER PLATE, SUL SUO CONTRATTO C'È UNA CLAUSOLA DA 20 MILIONI

LR24 - "ROMANISMO IN QUARANTENA": INVIATECI LE VOSTRE TESTIMONIANZE A SFONDO GIALLOROSSO DI QUESTI GIORNI. IL VINCITORE RICEVERÀ UN PREMIO 'ROMANISTA'

UEFA, RIMANDATE UFFICIALMENTE A DATA DA DESTINARSI LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ED EUROPA LEAGUE

LR24