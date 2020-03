LIVE - Coronavirus: Liga sospesa a tempo indeterminato. Positivo il presidente del Gremio. Domani assemblea di Lega. Uefa pronta a tagliare gare di Champions ed Europa League

Mentre l'emergenza Coronavirus prosegue, il calcio prova a studiare un modo per ripartite. La giornata di domani potrebbe dare delle nuove indicazioni, prevista infatti l'assemblea di Lega di Serie A. Questi gli aggiornamenti Live:

13.00 - Altro caso nel Gremio. Il presidente Romildo Bolzan è risultato positivo al Coronavirus. Come reso noto dal club brasiliano, è in buona salute, asintomatico e rimarrà in quarantena a casa.

12.00 - La Liga e la Federcalcio spagnola hanno annunciato, dopo un incontro tra le parti, di estendere la sospensione di tutte le competizioni calcistiche, sia professionistiche che non, «fino a quando il governo lo riterrà necessario» a causa dell'emergenza Coronavirus.

11:10 - Nella giornata di domani ci sarà un nuovo meeting anche della UEFA per capire in che modo rimodellare i calendari. La prospettiva è terminare i tornei nazionali a costo di tagliare il numero delle partite di Champions ed Europa League, mentre pare più difficile, almeno per il momento, che la stessa UEFA accetti che i campionati possano sforare a luglio, per non intaccare anche la stagione 2020-2021.

11:00 - Domani i club di Serie A daranno vita a un nuovo confronto che sarà utile anche per quantificare le perdite economiche. Verrà redatto un documento, che poi verrà girato alla FIGC. Possibile - molto probabile - che per completare la stagione si debba giocare anche a luglio e allora le società, con Lega e Federazione, stanno valutando anche la questione contratti, cioè la possibilità di prorogare anche a luglio gli accordi in scadenza il 30 giugno.