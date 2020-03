Uefa, rimandate ufficialmente a data da destinarsi la finale di Champions League ed Europa League

Attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, la UEFA ha preso la decisione di rinviare la finale di Champions League e di Europa League, si maschile che femminile, a data da destinarsi. L'emergenza coronavirus ad oggi non sembra rallentare e probabilmente l'organo ha preso la decisione di aspettare per decidere sul da farsi in un secondo momento.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.

— UEFA (@UEFA) March 23, 2020